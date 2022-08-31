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Два простых действия сделают огурцы хрустящими, а банка не вспучится

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Большинство российских дачников стараются использовать свой урожай и в зимнее время. У населения очень популярны всевозможные соления. Правда иногда заготовки хранятся всего пару месяцев, а вкус продукта оставляет желать лучшего.

По словам преподавателя специальных дисциплин Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Елены Конченковой, исправить ситуацию сможет соблюдение ряда простых рекомендаций.

«При заготовке овощей важен каждый нюанс. К примеру, огурцы вздуваются из-за некачественной водопроводной воды, в которой (особенно летом) содержится высокая концентрация химических обеззараживателей», - считает Конченкова.

Эксперт подчеркнула, что для консервирования ни в коем случае нельзя использовать продолговатые салатные огурцы.

«И обязательное условие перед закатыванием банок — тщательное мытье овощей. В банку с любыми соленьями, перед тем как закрыть их крышкой, я рекомендую добавлять 1 чайную ложку лимонной кислоты без верха», - советует Елена Конченкова.

Преподаватель специальных дисциплин раскрыла простой секрет хрустящих огурцов. Она рекомендует замачивать овощи в воде не меньше трех часов, иначе в них останется воздух и в банке начнется брожение.

«Очень важные для засолки огурцов ингредиенты — листья хрена и ветка сельдерея, которые придают необычный пряный вкус и аромат», - резюмировала Конченкова.

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