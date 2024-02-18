Пензенцев предупредили об особенностях магазинных пельменей

18.02.2024 | 11:15

В Министерстве здравоохранения Пензенской области напомнили, что в воскресенье, 18 февраля, отмечается День пельменей. Это блюдо актуально для холодного периода года, однако есть его рекомендуют не чаще одного или двух раз в неделю.

В пельменях содержатся полноценный животный белок, насыщенные жиры, сложные углеводы, очень нужные организму зимой, когда требуется более сытная и питательная пища.

Кроме того, в бульоне есть экстрактивные вещества, которые возбуждают аппетит и улучшают выделение пищеварительных соков.

Но все это относится к домашним пельменям. По мнению врачей, магазинные не так полезны, потому что при их изготовлении часто используют более дешевые сорта мяса, птицы, кладут много соли.

Также пензенские диетологи рекомендовали пензенцам контролировать размер порции пельменей и съедать не более 10-15 штук.

«Еще один совет: пельмени лучше употреблять на обед и всегда добавлять к ним зелень, салаты из свежих овощей. Это позволит быстрее насытиться и не переесть», - добавили в минздраве.