Крупные плоды и большой урожай: эксперт раскрыл секрет, как удивить соседей томатами

19.08.2022 | 05:38

Август - важная пора для любого огородника. Некоторые растения начинают давать плоды, а другие требуют особого внимания. От действий садовода в последний летний месяц во многом зависит урожай тепличных томатов.

Их выращивание в средней полосе имеет определенные нюансы. Условия произрастания растений в теплице и в открытом грунте сильно отличаются. Считается, что у тепличных томатов лето длиннее, оно может продлиться до конца сентября.

По мнению экспертов, вторая половина августа идеальна для подкормки томатов. Самый простой и действенный способ, который позволит помочь при выращивании тепличных сортов – это подкормка монофосфатом.

Как следует из названия, в средство входят калий и фосфор. Они содержатся в легко усвояемой форме.

«То есть, как только вы внесли монофосфат в корни растений, они сразу же получают необходимое питание», - отметил садовод Аркадий Пчелинцев.

По его словам, плоды начнут расти быстрее. Кроме того, не страшно, если садовод переборщит с удобрением.

«Вы улучшите микрофлору почвы, сможете бороться с фитофторой, которая сейчас активно развивается из-за погодных условий», - рассказал Пчелинцев.

Эксперт отметил, что после обработки монофосфатом можно продлить жизнь томатов и улучшить их плодоношение.

«Для подкормки нужно всего одну столовую ложку с горкой развести 10 литрах воды и налить средство под каждый томат примерно по 2 литра», - поделился советом Аркадий Пчелинцев.