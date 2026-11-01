Пензенский «Дизель» проиграл «Олимпии» в серии буллитов

В воскресенье, 1 ноября, хоккеисты пензенского «Дизеля» одержали победу над «Олимпией» из Кирово-Чепецка в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

Счет открыли гости. На 11-й минуте игры Александр Дарьин огорчил голкипера команды хозяев - 0:1.

Цифры на табло надолго не задержались: на 14-й минуте Виталий Каменев с подачи Павла Махановского удвоил отрыв (0:2).

На исходе 1-го периода «дизелистам» удалось размочить счет. Руслан Газизов после паса Владимира Бобылева отправил шайбу в пустой угол ворот - 1:2.

С этим результатом команды ушли на перерыв.

В начале 2-го игрового отрезка «дизелисты» закрепили успех. На 22-й минуте Руслан Газизов оформил дубль, счет стал 2:2.

Еще через 10 минут хозяева льда вышли вперед (3:2) - отличился Александр Дрягилев. Подопечным Михаила Звягина не удалось изменить ситуацию до конца периода, хотя у них было небольшое преимущество.

Третья 20-минутка началась с атак «олимпийцев». На 44-й минуте Виталий Каменев также оформил дубль и сравнял счет - 3:3. Уже через 4 минуты «Дизель» разыграл двухходовку, Александр Борисенков с передач Андрея Болучевского и Данила Савунова увеличил отрыв - 4:3.

На 56-й минуте «Олимпия», играя в большинстве, благодаря Егору Корбиту добилась равенства в счете - 4:4. Пензенцы перешли в оборону и удерживали позиции до финальной сирены.

В овертайме победитель не определился. В серии буллитов гости оказались сильнее, бросок Ивана Кузьмина решил исход поединка - 4:5 в пользу гостей.

Следующая игра пройдет в четверг, 5 ноября. «Дизелисты» встретятся на домашнему льду с ижевской «Ижсталью».