«Дизель» завершил домашнюю серию игр победой

26.01.2025 | 19:18

В воскресенье, 26 января, пензенский «Дизель» встретился на домашнем льду с ХК «Омские крылья».

В первом периоде соперники обменивались атаками, голевых моментов не случилось. Во второй двадцатиминутке борьба продолжилась. На 36-й минуте матча дизелист Данила Попов получил пас от Никиты Ли и из центра зоны атаки пробил вратаря гостей, открыв счет.

На перерыв команды ушли с цифрами 1:0 на табло в пользу пензенцев.

В последнем периоде «Дизель» удвоил счет. На 45-й минуте игры гол забил Максим Рыжков. На 52-й минуте шайба вновь оказалась в воротах омичей - Данила Попов оформил дубль.

Соперники не желали оканчивать матч сухим счетом и атаковали голкипера пензенцев, но подопечные Дмитрия Шандурова держали прочную оборону. Финальный счет встречи - 3:0 в пользу «Дизеля».

Это был последний матч пензенского клуба в домашней серии. В предыдущих трех дизелисты также выиграли. Теперь команда готовится к выезду. 31 января она встретится с петербургским «Динамо» на «Другом дерби».