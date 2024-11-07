Пензенский «Дизель» на своем льду одолел ХК «Ростов»

07.11.2024 | 21:25

В четверг, 7 ноября, пензенский «Дизель» в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги принял на своем льду ХК «Ростов» из одноименного города.

Счет в матче открыли хозяева, реализовав большинство на 4-й минуте. Гол забил Дмитрий Колготин. Гости не смогли ответить ни в первом периоде, ни во втором.

Впрочем, и пензенцам не удавалось увеличить преимущество, хотя они не раз имели численный перевес.

В третьем временном отрезке, на 41-й минуте, удача улыбнулась ХК «Ростов». Красный свет за воротами пензенцев зажег Иван Смолев.

Период закончился при цифрах 1:1 на табло, и игра перешла в овертайм. Но уже через 17 секунд Тимур Таратунин поставил точку в матче. 2:1 - «Дизель» одержал победу.

Следующим соперником пензенцев станет воронежский «Буран», встреча состоится 9 ноября.