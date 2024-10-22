Пензенский «Дизель» проиграл «Динамо» в «Другом Дерби»

22.10.2024 | 21:33

Во вторник, 22 октября, пензенский «Дизель» на домашней площадке встретился с петербургским «Динамо» в рамках чемпионата ВХЛ. Противостояние этих команд (единственных в своей лиге на букву «Д») с недавних пор называется «Другим Дерби».

Уже на первой минуте матча хозяева забили гол в ворота соперника - отличился Тимур Закиров. В этом же периоде он оформил дубль. На перерыв коллективы разошлись при счете 2:0 в пользу пензенцев.

Во втором временном отрезке от преимущества не осталось и следа: петербуржцы отыграли сначала одну, а затем и вторую шайбу - 2:2. Мастерство продемонстрировали Кирилл Меляков и Андрей Прибыльский.

В заключительной 20-минутке гости из Северной столицы отправили еще одну шайбу в ворота пензенцев - точный бросок сделал Юрий Ушаков. Под конец матча тренер «Дизеля» принял решение о замене вратаря на экстра-полевого игрока, но это не помогло - петербуржцы выстояли.

2:3 - «Дизель» терпит обидное поражение.