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Спорт

«Дизель» проиграл по буллитам клубу «Динамо-Алтай»

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В среду, 25 сентября, пензенский ХК «Дизель» сыграл на своем льду с командой «Динамо-Алтай» из Барнаула. Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

С самого начала игры соперники продемонстрировали боевой настрой. «Дизель» неоднократно пытался прорвать оборону гостей, но барнаульская команда не сдавалась.

На 6-й минуте хоккеисты «Динамо-Алтай» распечатали ворота пензенцев и открыли счет, однако уже на 7-й сурские спортсмены отыгрались. Гол забил Алексей Краснов.

Цифры на табло недолго оставались неизменными. На 9-й минуте гости вновь успешно атаковали и ушли в отрыв. И только на 15-й «Дизель» в меньшинстве сравнял счет - отличился Всеволод Никитин. 2:2 - результат первого периода.

Во втором забить шайбу не удалось ни одной из команд, несмотря на то что опасные моменты были. В третьем отрезке счет также остался прежним. В основное время победителя определить не удалось.

Исход не решился и в овертайме. Лишь в серии послематчевых буллитов гости в упорной борьбе оказались сильнее. «Дизель» проиграл барнаульцам - 2:3.

30 сентября пензенские хоккеисты сыграют в Магнитогорске с местным клубом «Магнитка».

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