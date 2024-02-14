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Спорт

Единороссы проводят спортивный зимний марафон «Сила России»

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В течение месяца по всей стране будут проходить тематические спортивные недели. Организаторами выступили партия «Единая Россия» и Министерство спорта РФ, запуск марафона «Сила России» состоялся в Ханты-Мансийске.

Как сообщает ER.ru, в числе мероприятий - фестивали, конкурсы, открытые тренировки и мастер-классы от известных спортсменов. Они будут идти до 17 марта.

«Это один из самых молодых проектов партии. В прошлом году мы провели летний этап. Посмотрели, какое количество спортсменов, любителей массового спорта он объединил, и приняли решение о проведении зимнего этапа. Уверен, марафон «Сила России» будет проходить ежегодно», - отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что развитию спорта в стране уделяется особое внимание.

«Президент Владимир Путин поддерживает развитие массового спорта и спорта высших достижений. По федеральным программам открываются новые дворцы спорта, спортивные секции. «Единая Россия» реализует партийный проект «Zа самбо», создает «шахматные клубы Сергея Карякина» на базе штабов общественной поддержки в регионах. Вместе с правительством партия реализует программу развития спорта и открытия спортивных объектов», - напомнил Андрей Турчак.

Председатель оргкомитета спортивного марафона, трехкратный победитель Олимпийских игр и многократный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин сообщил, что зимний марафон «Сила России» включает в себя неделю лыжного спорта, спорта на коньках, инклюзивные и семейные площадки, многое другое.

С 23 по 25 февраля «Единая Россия» проведет Лыжные выходные, где основным мероприятием станет фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» с участием олимпийских чемпионов в Московской области; с 26 февраля - неделю спорта на коньках, с 4 марта - неделю женского здоровья, а с 11 марта - Семейную спортивную Масленицу. Зарегистрироваться для участия в мероприятиях марафона можно на сайте «Силы России».

Председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Владлен Базылев отметил, что Пензенская область ежегодно присоединяется к спортивному марафону «Сила России».

«В рамках данного фестиваля мы проведем бесплатные занятия в спортивных секциях по самбо, на дворовых спортивных площадках хоккейные турниры, соревнования на лыжах, также различные групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки и «диалоги на равных» с пензенскими чемпионами.

Помогать нам в том, чтобы занятия были полезными, эффективными для участников марафона, будут профессиональные тренеры и спортсмены. В прошлом году участниками и зрителями мероприятий стали порядка 600 человек, в этом году планируем привлечь к марафону больше пензенцев», - рассказал он.

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Источник — фото пресс-службы ЕР
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