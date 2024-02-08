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Спорт

Пензенский «Дизель» одолел саратовский «Кристалл»

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В четверг, 8 февраля, пензенский «Дизель» завершил выездную серию матчем с саратовским «Кристаллом».

«Обе команды уже потеряли шансы на выход в плей-офф, но и для «Дизеля», и для «Кристалла» это принципиальная игра», - отметили перед встречей в официальном телеграм-канале клуба.

Пензенцы открыли счет на 9-й минуте: отличился Ю Сато. На 12-й шайбу в ворота хозяев отправил Дмитрий Сидляров. Саратовцы в первом периоде не смогли ответить дизелистам.

Во втором пензенцы увеличили преимущество: благодаря Илье Назарову счет на табло стал 3:0. Но уже через полторы минуты хозяева немного сократили отставание - ворота «Дизеля» поразил Ренат Адеев.

Однако это оказался первый и последний раз, когда удача была на стороне саратовцев в матче. Зато пензенцам она улыбнулась снова: на 51-й минуте Антон Андриянов увеличил разрыв в счете - 4:1. Эти цифры сохранились на табло до финальной сирены.

Следующим соперником «Дизеля» станет «Сокол» из Красноярска. Матч состоится 12 февраля.

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