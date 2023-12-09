«Дизель» проиграл санкт-петербургскому «Динамо»

09.12.2023 | 19:23

В субботу, 9 декабря, пензенский «Дизель» сыграл на гостевой встрече с санкт-петербургским «Динамо».

Уже на 3-й минуте хоккеист «Динамо» Никита Бурунов забил шайбу в ворота «Дизеля». На 12-й минуте динамовец Тимур Шарифьянов увеличил преимущество своей команды, и счет стал 2:0.

В втором периоде на 23-й минуте «Дизеля» пропустил третью шайбу - ее забросил Вячеслав Сараев. Однако на 26-й минуте Илья Назаров отыграл 1 очко.

На 35-й и 36-й минутах в воротах пензенцев оказались еще 2 шайбы - их забили Александр Кулагин и Артем Чернов. Второй период завершился со счетом 5:1.

В начале третьего периода, на 41-й минуте, удача улыбнулась «дизелисту» Максиму Колмыкову, и счет стал 5:2. Но уже через четыре минуты Владимир Михасенок из «Динамо» отыграл очко - 6:2.

На 55-й минуте Константин Майоров забил третью шайбу в ворота динамовцев - 6:3.

Последнюю шайбу в матче забил на 60-й минуте в ворота «Дизеля» Иван Петраков. Матч закончился со счетом 7:3 в пользу «Динамо».

5 декабря «Дизель» проиграл воскресенскому «Химику», 7-го - «Рязани-ВДВ». 11 декабря пензенские хоккеисты сразятся со «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга.