Пензенский «Дизель» на своем льду уступил столичной «Звезде»

12.10.2023 | 21:18

В четверг, 12 октября, хоккеисты пензенского «Дизеля» на своем льду скрестили клюшки со столичной «Звездой».

В первом периоде команды безуспешно атаковали ворота друг друга.

Счет был открыт во втором временном отрезке - на 23-й минуте: у гостей точным броском отметился Егор Кузьминов. «Дизель» ответил на 32-й: Константин Майоров, находясь спиной к воротам, отправил шайбу в их правый угол. Но на 40-й минуте «Звезда» снова вышла вперед: пензенского вратаря огорчил Матвей Васин.

В третьем периоде удача окончательно отвернулась от дизелистов. На 47-й минуте в их ворота влетела еще одна шайба (Дмитрий Зуган), а самим им атаки не удавались. 1:3 - таким зафиксировала счет на табло финальная сирена.

14 октября «Дизель» в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги встретится с «Рубином» из Тюмени.