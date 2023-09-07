Пензенский «Дизель» обыграл новичка ВХЛ - ХК «Норильск»

07.09.2023 | 09:33

В среду, 6 сентября, пензенский «Дизель» успешно провел первый в сезоне выездной матч. Подопечные Алексея Ваулина проэкзаменовали новичка Высшей хоккейной лиги ХК «Норильск».

Хозяева площадки открыли счет на восьмой минуте стартового периода в большинстве. Выравнять положение дизелисты смогли только в начале второго временного отрезка - отличился Константин Майоров.

Ближе к концу этой же 20-минутки пензенцы еще дважды поразили ворота соперника - 3:1, очки команде принесли Антон Ковалев и Антон Андриянов.

В последнем периоде противники забросили друг другу по шайбе (у «Дизеля» дубль оформил Константин Майоров), и на табло высветились цифры 2:4. До конца игры счет больше не менялся.

Главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин, комментируя матч, отметил, что в первом периоде полностью доминировал соперник, потом стратегию изменили, и «что-то стало получаться».

«Игра с обилием удалений, с нашей стороны даже больше. Я считаю, это уровень мастерства игроков: больше удалений - меньше мастерства. С этим нужно бороться. Уже даже не просто в колокола стучать. Такого не должно быть, что 24 минуты мы играем в меньшинстве. Но молодцы. В каких-то моментах выстояли. Где-то не получилось, и соперник забивал «с мясом». Сами использовали большинство. В основном все голы забиваются при игре в неравных составах. Кто лучше играет в неравных составах, кто меньше удаляется, кто реализовывает, тот и выигрывает. Поэтому в этом компоненте нам нужно очень сильно поработать с командой вместе», - цитирует Ваулина пресс-служба ВХЛ.