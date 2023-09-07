Сетевое издание|18+|Четверг|7 сен 2023|11:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+9oC
+10oC
Завтра | Дождь |
 

Спорт

Пензенский «Дизель» обыграл новичка ВХЛ - ХК «Норильск»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 6 сентября, пензенский «Дизель» успешно провел первый в сезоне выездной матч. Подопечные Алексея Ваулина проэкзаменовали новичка Высшей хоккейной лиги ХК «Норильск».

Хозяева площадки открыли счет на восьмой минуте стартового периода в большинстве. Выравнять положение дизелисты смогли только в начале второго временного отрезка - отличился Константин Майоров.

Ближе к концу этой же 20-минутки пензенцы еще дважды поразили ворота соперника - 3:1, очки команде принесли Антон Ковалев и Антон Андриянов.

В последнем периоде противники забросили друг другу по шайбе (у «Дизеля» дубль оформил Константин Майоров), и на табло высветились цифры 2:4. До конца игры счет больше не менялся.

Главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин, комментируя матч, отметил, что в первом периоде полностью доминировал соперник, потом стратегию изменили, и «что-то стало получаться».

«Игра с обилием удалений, с нашей стороны даже больше. Я считаю, это уровень мастерства игроков: больше удалений - меньше мастерства. С этим нужно бороться. Уже даже не просто в колокола стучать. Такого не должно быть, что 24 минуты мы играем в меньшинстве. Но молодцы. В каких-то моментах выстояли. Где-то не получилось, и соперник забивал «с мясом». Сами использовали большинство. В основном все голы забиваются при игре в неравных составах. Кто лучше играет в неравных составах, кто меньше удаляется, кто реализовывает, тот и выигрывает. Поэтому в этом компоненте нам нужно очень сильно поработать с командой вместе», - цитирует Ваулина пресс-служба ВХЛ.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте