В Пензе открыли два скалодрома стоимостью около 100 млн рублей

29.07.2023 | 12:07

В пятницу, 28 июля, в Пензе состоялось открытие двух скалодромов.

«До настоящего времени во дворце единоборств «Воейков» функционировал скалодром только для занятий по дисциплине «Скорость». Он был введен в 2019 году за счет средств бюджета Пензенской области. Сейчас при содействии некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки олимпийцев России» обустроены еще два», - рассказали в правительстве Пензенской области.

Новые скалодромы предназначены для проведения занятий по дисциплинам «Трудность» и «Боулдеринг». Их стоимость составляет порядка 96 млн рублей.

Первые соревнования - фестиваль «Кубок Скалодром.РУ» - с использованием нового оборудования начнутся в субботу, 29 июля. Участие примут 160 спортсменов из Москвы, Пензенской, Ульяновской и Саратовской областей, а также Республики Татарстан. Лучших определят в дисциплине «Трудность».

Скалолазание - отечественный вид спорта, появившийся во второй половине XX века. Первые соревнования прошли в естественной среде - горах Крыма и Кавказа.

«Сейчас в спортивных школах региона скалолазанием занимаются порядка 300 человек. Каждый десятый из них имеет спортивный разряд. Три года подряд, с 2020-го по 2022-й, пензенцы становились призерами первенства России», - отметили в пресс-службе правительства.