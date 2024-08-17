Улицу Ростовскую в Пензе открыли для транспорта

17.08.2024 | 11:11

В Пензе завершен ремонт дорожного полотна на Ростовской - на участке от улицы Рябова до Петровской.

Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ.

Участок Ростовской перекрыли 14 августа. Планировалось, что работы продлятся до 23-го числа. Однако их удалось завершить раньше.

«Движение по дороге открыто», - известили в управлении.

Ранее сообщалось о временном перекрытии участка проспекта Победы в районе улицы Фадеева - рядом с ПО «Электроприбор». Он будет недоступен для движения автомобилей до 6:00 18 августа. Причиной стало строительство канализационного коллектора от Серпуховской до Кирпичной.