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Общество

Улицу Ростовскую в Пензе открыли для транспорта

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В Пензе завершен ремонт дорожного полотна на Ростовской - на участке от улицы Рябова до Петровской.

Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ.

Улицу Ростовскую в Пензе открыли для транспорта

Участок Ростовской перекрыли 14 августа. Планировалось, что работы продлятся до 23-го числа. Однако их удалось завершить раньше.

Улицу Ростовскую в Пензе открыли для транспорта

«Движение по дороге открыто», - известили в управлении.

Ранее сообщалось о временном перекрытии участка проспекта Победы в районе улицы Фадеева - рядом с ПО «Электроприбор». Он будет недоступен для движения автомобилей до 6:00 18 августа. Причиной стало строительство канализационного коллектора от Серпуховской до Кирпичной.

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Источник — фото УЖХК г. Пензы
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