В Пензе устроили стрельбу из снайперских винтовок

17.07.2023 | 11:20

В Пензе завершился открытый чемпионат по снайпингу среди силовых структур и стрелков-любителей. Соревнования проходили в течение двух дней на территории регионального управления Росгвардии.

За победу боролись 37 стрелков из разных городов, включая Москву, Саратов, Смоленск, Волгоград и Пензу. Каждому пришлось пройти 10 испытаний.

«Стрельба велась из винтовок с оптическим прицелом разных калибров на средние, дальние и сверхдальние дистанции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Максимальное расстояние до мишени составляло 750 метров.

Соревнования включали стрельбу из неустойчивого положения, также участникам нужно было попасть в движущиеся и скрывающиеся цели.

«К каждому турниру мы создаем уникальную мишенную обстановку, делаем все, чтобы упражнения были максимально интересны как любителям, так и представителям спецподразделений. Побеждают те, кто правильно все просчитывает, кто в совершенстве овладел искусством самоконцентрации», - сообщил главный судья соревнований Антон Астахов.

Победители определялись в личном зачете по скорости выполнения заданий и количеству набранных очков. Открытый чемпионат по снайпингу позволил стрелкам продемонстрировать свои навыки и умения, а также обменяться опытом с коллегами из разных регионов.