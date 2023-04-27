Сетевое издание|18+|Четверг|27 апр 2023|20:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

Регбисты спортшколы «Локомотив» победили в первенстве ПФО

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Команда СШ «Локомотив» - победитель первенства Приволжского федерального округа. Успех для молодых спортсменов значительный, ведь к регби-15 они начали приобщаться только в этом сезоне. Турнир в столице Татарстана стал для парней уже вторым, сначала они размялись на домашнем мемориале Дин-Ислямова.

«Играли с ребятами на год старше, вроде бы получилось. И в игры в Казани на наш возраст это доказали, ребята показали, что они понемножку осваивают и понимают суть игры», - отметил тренер команды СШ «Локомотив» Заза Швангирадзе.

На первенстве ПФО пензенская дружина против своих сверстников выглядела убедительно. В подгруппе обыграла соперников из Самарской области и Республики Марий Эл, а также вторую сборную Татарстана, причем победила всех всухую.

«Есть над чем работать, в первую очередь над рисунком, над техническим браком. В целом впечатления положительные, потому что мы выполнили большинство задач и добились хорошего результата», - рассказал капитан команды СШ «Локомотив» Илья Лыбов.

В решающем поединке игроки СШ «Локомотив» встретились с основной казанской командой. Конечно, хозяева турнира очень хотели победить, но сурская дружина была несокрушима. Итог - 38:14 в пользу пензенцев.

«Я думаю, самым трудным соперником являлась все-таки Казань, потому что это единственный соперник, кто смог нам занести в принципе за весь турнир в финальной игре. Тем не менее мы разобрались с ними», - сообщил игрок команды СШ «Локомотив» Дмитрий Ежов.

Теперь уже в качестве чемпионов Поволжья спортсмены и тренеры начнут подготовку к первенству России. Оно пройдет с 15 по 25 июля в Санкт-Петербурге.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте