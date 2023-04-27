Регбисты спортшколы «Локомотив» победили в первенстве ПФО

27.04.2023 | 20:12

Команда СШ «Локомотив» - победитель первенства Приволжского федерального округа. Успех для молодых спортсменов значительный, ведь к регби-15 они начали приобщаться только в этом сезоне. Турнир в столице Татарстана стал для парней уже вторым, сначала они размялись на домашнем мемориале Дин-Ислямова.

«Играли с ребятами на год старше, вроде бы получилось. И в игры в Казани на наш возраст это доказали, ребята показали, что они понемножку осваивают и понимают суть игры», - отметил тренер команды СШ «Локомотив» Заза Швангирадзе.

На первенстве ПФО пензенская дружина против своих сверстников выглядела убедительно. В подгруппе обыграла соперников из Самарской области и Республики Марий Эл, а также вторую сборную Татарстана, причем победила всех всухую.

«Есть над чем работать, в первую очередь над рисунком, над техническим браком. В целом впечатления положительные, потому что мы выполнили большинство задач и добились хорошего результата», - рассказал капитан команды СШ «Локомотив» Илья Лыбов.

В решающем поединке игроки СШ «Локомотив» встретились с основной казанской командой. Конечно, хозяева турнира очень хотели победить, но сурская дружина была несокрушима. Итог - 38:14 в пользу пензенцев.

«Я думаю, самым трудным соперником являлась все-таки Казань, потому что это единственный соперник, кто смог нам занести в принципе за весь турнир в финальной игре. Тем не менее мы разобрались с ними», - сообщил игрок команды СШ «Локомотив» Дмитрий Ежов.

Теперь уже в качестве чемпионов Поволжья спортсмены и тренеры начнут подготовку к первенству России. Оно пройдет с 15 по 25 июля в Санкт-Петербурге.