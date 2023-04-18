Команда «Дизель-ЮХЛ» завоевала бронзу на первенстве ПФО

18.04.2023 | 20:28

Команда «Дизель-ЮХЛ» завоевала бронзовые награды первенства Приволжского федерального округа. В рамках Юниорской хоккейной лиги дружина в борьбе за медали встречалась со сверстниками из альметьевского «Нефтяника». После игр в Татарстане счет в серии, которая велась до трех побед, был равным - 1:1.

На родной площадке «дизелисты» выглядели намного увереннее. Стартовый поединок начался для пензенцев успешно - они совершили спурт, забросив две шайбы. А когда альметьевцы сократили отставание, снова выстрелили дуплетом. Итоговый результат - 4:1 в пользу «Дизеля».

Следующий матч в случае победы хозяев мог оказаться заключительным. Сурские юниоры это прекрасно понимали и начали по заведенному графику, сразу создав отрыв в две шайбы. Но «нефтяники» не собирались сдаваться и в следующем отрезке сравняли счет.

И все же пензенцы постоянно были на шаг впереди. Они вернули себе лидерство и больше его не упускали. Финальная сирена прозвучала при счете 5:3, а это означает, что «дизелисты» выиграли всю серию и забрали комплект бронзовых наград чемпионата Поволжской зоны ЮХЛ.