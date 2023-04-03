«Локомотив» лидирует в чемпионате России по регби-7

03.04.2023 | 21:14

Регбисты «Локомотива» стали победителями третьего тура чемпионата России в олимпийской разновидности игры. В «семерке» пензенцы провели шесть матчей и не потерпели ни одного поражения, на предварительном этапе одолели всех соперников, в том числе и краснодарских «Богатырей» в заключительном поединке - 36:0.

В полуфинале дружина вышла на главного возмутителя спокойствия турнира, клуб «Таганий Рог». Но в матче с сурской командой сенсации для южан закончились: железнодорожники владели преимуществом с первых до последних минут и одержали убедительную победу - 45:10.

В главном поединке вывеска была суперпринципиальной - пензенский «Локомотив» против монинского «ВВА-Подмосковья». Военлеты бодро начали встречу, сразу положив попытку и точно пробив реализацию. Но сурские регбисты очень быстро ответили двумя заносами: Александр Гудок и Иван Овчинников прорвались в зачетное поле соперника - 10:7.

Во втором тайме упорная борьба продолжалась, и монинцы снова сумели выйти вперед. И все же последнее слово осталось за железнодорожниками. Илья Спандерашвили поставил победную точку в матче - 15:14. «Локомотив» гарантирует себе первое место в туре.

По итогам всего чемпионата пензенцы также лидируют. Перед заключительными играми отрыв от преследователей составляет гигантские 12 баллов.