«Дизель-ЮХЛ» поборется за бронзу первенства ПФО

31.03.2023 | 19:16

Команда «Дизель-ЮХЛ» поборется за бронзовые награды первенства Приволжского федерального округа среди юниоров. В полуфинале турнира пензенцы встретились с представителями авторитетной школы казанского «Ак Барса». Но сурских парней это не смутило, и в первом матче противостояния они дали соперникам настоящий бой.

Поединок превратился в хоккейные качели - после первого периода хозяева вели в счете (1:0), но второй отрезок поединка полностью остался за «дизелистами», и вот уже они в лидерах (4:2).

Однако в заключительной 20-минутке казанцы забросили три шайбы подряд и, казалось бы, перевернули ход встречи. Все же пензенцам на последних секундах удалось сравнять счет - основное время завершилось вничью (5:5).

Овертайм длился недолго. Хоккеисты «Ак Барса» сумели вырвать победу - 6:5.

В дальнейшем сенсации не произошло. Во втором матче на родной площадке казанцы выиграли со счетом 4:1. Успех в следующей, домашней встрече мог гарантировать «Дизелю» продолжение борьбы, но соперник снова был сильнее - 5:1.

Пензенцы уступают в серии (0:3) и отправляются в бронзовую гонку ЮХЛ, где соперником будет другая команда из Татарстана - альметьевский «Нефтяник».