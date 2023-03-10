Баскетболисты «Биокора» обыграли саранскую «Атринику»

Несмотря на поражение в матче Пензенской любительской баскетбольной лиги, саранская «Атриника» практически обеспечила себе прямое попадание в плей-офф. По регламенту соревнований, только занявшая высшее место в регулярной части сезона команда напрямую проходит в следующий раунд турнира.
Эту задачу коллектив из Мордовии и попытался решить в поединке против пензенского «Биокора». В первом круге саранцы выиграли у красно-синих с преимуществом в 8 очков, поэтому имели определенный задел по разнице забитых и пропущенных мячей.
Битва фаворитов получилась очень упорной. Хозяева паркета сумели вырваться вперед по итогам второй четверти, которую выиграли с 10-очковым гандикапом.
Баскетболисты «Атриники» в заключительном периоде сделали впечатляющий рывок и даже вышли в лидеры. Однако за 2 секунды до финальной сирены биокоровцы забросили победный мяч и нанесли главному конкуренту первое поражение в сезоне – 96:95.
Тем не менее саранская команда имеет преимущество по дополнительным показателям и перед последним туром у нее есть отличные шансы на выигрыш.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀