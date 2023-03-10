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Спорт

Баскетболисты «Биокора» обыграли саранскую «Атринику»

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Несмотря на поражение в матче Пензенской любительской баскетбольной лиги, саранская «Атриника» практически обеспечила себе прямое попадание в плей-офф. По регламенту соревнований, только занявшая высшее место в регулярной части сезона команда напрямую проходит в следующий раунд турнира.

Эту задачу коллектив из Мордовии и попытался решить в поединке против пензенского «Биокора». В первом круге саранцы выиграли у красно-синих с преимуществом в 8 очков, поэтому имели определенный задел по разнице забитых и пропущенных мячей.

Битва фаворитов получилась очень упорной. Хозяева паркета сумели вырваться вперед по итогам второй четверти, которую выиграли с 10-очковым гандикапом.

Баскетболисты «Атриники» в заключительном периоде сделали впечатляющий рывок и даже вышли в лидеры. Однако за 2 секунды до финальной сирены биокоровцы забросили победный мяч и нанесли главному конкуренту первое поражение в сезоне – 96:95.

Тем не менее саранская команда имеет преимущество по дополнительным показателям и перед последним туром у нее есть отличные шансы на выигрыш.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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