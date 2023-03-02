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Спорт

Детям не дают бесплатно занять пустые трибуны на «Дизель-Арене»

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Посещать игры молодежной хоккейной команды «Дизелист» бесплатно нельзя. Такой вывод следует из ответа регионального минспорта, данного пензенцу на странице губернатора во «ВКонтакте» в четверг, 2 марта.

«Товарищ губернатор, а почему при играх нашего «Дизелиста» пустые трибуны?? Почему нельзя бесплатно пустить детей из детдомов, школьников и пенсионеров??? Или обязательно надо за бабло даже на детский хоккей ходить?! Внимание обратите и такие странные ситуации разберите, в других регионах ситуация намного лучше! В выигрыше будут все», - высказал свое мнение пользователь Владимир И.

Представитель областного министерства физкультуры и спорта пояснил, что пройти на трибуны бесплатно можно только малышам до 6 лет. Для посетителей до 14 лет действует льгота, билет стоит 80 рублей, за взрослый нужно отдать 160.

«При этом существует практика посещения матчей на льготных условиях организованными группами учащихся образовательных организаций, жителями ДНР и ЛНР, прибывшими в Пензенскую область, воспитанниками АНО «Квартал Луи» и другими организациями», - говорится в ответе.

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