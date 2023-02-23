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Спорт

Первая игра «Дизеля» в плей-офф завершилась неудачей

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Первая игра «Дизеля» в плей-офф чемпионата ВХЛ получилась неоднозначной и принесла пензенцам отрицательный результат. Начало поединка против нефтекамского «Тороса», с которым команда встречается в первом раунде кубкового розыгрыша, вышло сверхудачным.

Вначале Григорий Глебов распечатал ворота гостей, а потом Даниил Лапин четким броском в верхний угол реализовал численное большинство. И на этом дизелисты не остановились: спустя несколько минут Игорь Полыгалов увеличил отрыв в счете - 3:0.

Но пензенская ледовая дружина рано уверовала в гарантированную победу. Хоккеисты из Башкортостана оправились от первоначального шока и понемногу стали сокращать отставание. Одну шайбу они отквитали до перерыва, вторую забросили в следующем игровом отрезке.

Решающим стал третий период, и здесь хозяев подвела недисциплинированность. Нефтекамцы успешно действовали в большинстве и сумели выйти вперед - 4:3. А когда пензенцы заменили вратаря на полевого игрока, поставили точку в матче. 5:3 - «Торос» празднует успех. Гости выходят вперед в серии, которая продолжается до четырех побед.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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