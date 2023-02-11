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Спорт

Пензенские школьники соревнуются в беге на коньках

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Друзья по команде, вместе играющие в хоккейной команде «Дизель-2010», временно стали соперниками. Школьники из разных учебных заведений встретились на школьной спартакиаде. Конькобежный спорт - один из ее этапов.

«Я не собираюсь никому уступать. Сейчас каждый сам за себя. Как тренер говорит, друзей на поле нет», - рассказал ученик гимназии № 4 Ярослав Черенков.

«Я уже девять лет занимаюсь хоккеем, уже привык на коньках стоять, на льду - как дома», - добавил ученик лицея № 14 Илья Кузечкин.

«Отбираем, кто ходит в фигурное катание, на шорт-трек, до 7-го класса. Потом составляем команду. По другим видам спорта идет другой отбор», - пояснил учитель физкультуры гимназии № 4 Валерий Калашников.

В спартакиаде «Олимпийские надежды» принимают участие ученики 5-7-х классов. Сначала проходят предварительные старты среди учебных заведений каждого района, по итогам которых лучшие команды или участники выйдут в общегородской финал. В понедельник, 13 февраля, станет известна лучшая сборная Пензы по пионерболу.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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