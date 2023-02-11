Пензенская область присоединилась к акции «Лыжня России»

11.02.2023 | 18:30

Участники «Лыжни России 2023» - представители предприятий и организаций, муниципальные служащие и другие - заранее прошли регистрацию, получили стартовые номера и вязаные шапочки.

«Движение - это жизнь. Мы все хотим быть здоровыми, сильными, успешными, поэтому без занятий спортом - никак», - подчеркнул глава администрации Железнодорожного района Андрей Шулькин.

«Это 41-я всероссийская акция, и с каждым годом людей становится все больше, потому что трудовыми коллективами выходят, целыми семьями, дружескими компаниями. 41 год Пензенская область поддерживает эту акцию», - сообщила министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

«Я считаю, что эти соревнования можно проводить и чаще. Для того чтобы так сделать, мы готовы участвовать всей администрацией», - отметил глава города Пензы Александр Басенко.

Протяженность дистанции для юношей и девушек 2005 года рождения и моложе - 5 километров,

для мужчин и женщин 2004-го и старше - 10. Победителей забегов ждали призы. Но для большинства участников медали и кубки не главное.

«Хочу просто позитив получить, хорошее настроение, для здоровья, для цвета лица», - пояснила лыжница Лидия Веселая.

«Если заниматься спортом, будешь хорошо себя чувствовать, все получится», - рассудил участник гонки Анатолий Муленков.

В 2023 году по традиции в рамках массовой лыжной гонки прошло несколько забегов. Победители старта среди профессиональных атлетов получили призы Минспорта России.