Спорт

«Дизель» остался в тройке лидеров чемпионата ВХЛ

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Хоккейный клуб «Дизель» уступил в очередном выездном матче по буллитам, но все равно остался в тройке лидеров чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

Игра против учалинского «Горняка-УГМК» получилась боевой, изобиловала острыми моментами, тем удивительнее, что соперники почти два периода не могли зажечь красный свет за воротами друг друга.

Открыть счет удалось пензенцам - Антон Андриянов активно сыграл на пятачке. Уральцам удалось результативно ответить в начале третьей 20-минутки, и зрители в основное время заброшенных шайб больше не увидели. Овертайм также не выявил победителя, и командам пришлось прибегнуть к послематчевой буллитной лотерее.

В серии лучше стартовали пензенцы - отличился Никита Ли, но, к сожалению, этот успех оказался единственным. «Горняки» реализовали пару штрафных бросков и добыли победу со счетом 2:1. Однако «Дизель» положил в турнирную копилку один балл, благодаря чему обошел воскресенский клуб «Химик» и поднялся на строчку выше.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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