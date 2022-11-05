Спорт

В Пензе прошел турнир по бильярду среди ветеранов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Турнир по бильярду, приуроченный к 7 ноября, входит в состав четырех ежегодных ветеранских состязаний. Встречаются игроки 60+, причем не на любительском уровне - есть кандидаты и мастера спорта.

«Некоторые участники текущего турнира ездят на всероссийские соревнования как представители нашей области, выступают от ее имени и от имени клуба и показывают результат», - сообщил главный судья соревнований Павел Иванов.

В частности, Александр Киреев недавно стал бронзовым призером на всероссийском чемпионате среди ветеранов «Золотая лига».

На турнире играют в московскую пирамиду - одну из разновидностей русского бильярда.

«С одним соперником можно играть более активно, который, как чувствуешь, послабее, или на равных - в открытый бильярд. Когда соперник посильнее, выбираешь более закрытый вариант. Мы играем одним шаром, этот шар можно контролировать, можно прятать, можно не давать сопернику играть», - пояснил участник турнира Олег Плеханов.

Результаты могут быть совершенно неожиданными. В турнире приняли участие 20 человек. Следующие масштабные соревнования по бильярду состоятся 12 ноября.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте