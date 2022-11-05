В Пензе прошел турнир по бильярду среди ветеранов

05.11.2022 | 20:30

Турнир по бильярду, приуроченный к 7 ноября, входит в состав четырех ежегодных ветеранских состязаний. Встречаются игроки 60+, причем не на любительском уровне - есть кандидаты и мастера спорта.

«Некоторые участники текущего турнира ездят на всероссийские соревнования как представители нашей области, выступают от ее имени и от имени клуба и показывают результат», - сообщил главный судья соревнований Павел Иванов.

В частности, Александр Киреев недавно стал бронзовым призером на всероссийском чемпионате среди ветеранов «Золотая лига».

На турнире играют в московскую пирамиду - одну из разновидностей русского бильярда.

«С одним соперником можно играть более активно, который, как чувствуешь, послабее, или на равных - в открытый бильярд. Когда соперник посильнее, выбираешь более закрытый вариант. Мы играем одним шаром, этот шар можно контролировать, можно прятать, можно не давать сопернику играть», - пояснил участник турнира Олег Плеханов.

Результаты могут быть совершенно неожиданными. В турнире приняли участие 20 человек. Следующие масштабные соревнования по бильярду состоятся 12 ноября.