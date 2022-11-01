Спорт

Пензенские самбисты борются за выход в состав сборной

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Пензенские самбисты борются за место в сборной команде области. По итогам соревнований станет известно, кто из атлетов поедет в Нижегородскую область на состязания Приволжского федерального округа.

В школе олимпийского резерва «Витязь» проходят первенство и чемпионат региона. До конца недели не один десяток борцов встретится на ковре.

«Три возрастные группы: юноши, юниоры и мужчины. Система проведения - шесть штрафных, то есть человек может пробороться либо проиграть два раза и набрать шесть штрафных; два раза проиграл - вылетает; победит, как принято говорить, сильнейший. Юниоры и мужчины борются по олимпийской системе. По этой системе проводятся только старшие юноши», - сообщил главный судья соревнований Олег Можаров.

Данила Токарев из Нижнего Ломова занимается борьбой почти 10 лет. В сентябре он выступал на всероссийских состязаниях, войти в тройку лучших не смог, но уверен: это не повод, чтобы переживать.

«Моя задача сейчас - побороться, отобраться на первенство округа и показать хороший результат там», - рассказал участник состязаний.

В город Кстово Нижегородской области сборная региона отправится в начале декабря.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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