Юные регбисты Пензы сразились на областном турнире

31.10.2022 | 21:02

На соревнованиях зажигаются звезды отечественного, а может быть и мирового спорта. На стадионе «Первомайский» юные пензенские регбисты завершили сезон небольшим областным турниром, в котором приняли участие четыре команды 2007-2008 года рождения. Играли с овальным мячом по классическим правилам, 15 на 15. По зеленому искусственному газону бегали воспитанники лишь одной спортивной школы - города Пензы.

«У Каменки и у Грабова пока еще ребята не подросли до этого возраста, но они у нас участвуют в первенстве города по более младшим возрастам. Это 2011-2012 год рождения (самые младшие) и 2009-2010 год рождения. Они у нас немножко пораньше сыграли, 14 и 17 октября», - рассказал главный судья соревнований Александр Лыков.

Победителями завершившегося турнира среди младших регбистов стали «Ураганы» и «Арбековские тигры». У мальчишек постарше с названиями коллективов все гораздо проще. За награды первенства боролись «Пенза-1», «Пенза-2», «Пенза-3» и «Пенза-4».

«Как такового нет финала, потому что мы играем по круговой системе, то есть каждая команда с каждой должна сыграть. Сейчас у нас играют две команды, которые разыгрывают третье и четвертое место по набранным очкам, и получается, что последняя игра у нас финальная», - объяснил Александр Лыков.

В заключительном противостоянии сильнее оказалась сборная «Пенза-4», она и стала победительницей областного первенства. Следующие крупные состязания у юных регбистов пройдут в январе. Это будет традиционный рождественский турнир.