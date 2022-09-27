Спорт

Пензенцы устроили праздник во Всемирный день туризма

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На базе многофункционального туристско-спортивного центра для его воспитанников и гостей провели праздник, посвященный Всемирному дню туризма. Педагог дополнительного образования Иван Солуданов рассказал и показал ребятам, какие горелки брали с походы десятилетия назад, с какими компасами отправлялись в незнакомую местность.

«С каждым годом уровень растет, как и уровень подготовки спортсменов всей России, поэтому мы стараемся не отставать. Буквально на днях наша команда вернулась с Кубка России по велотуризму, где заняла достойное третье командное место. Результат отличный, но всегда есть к чему стремиться», - отметил директор Многофункционального туристско-спортивного центра им. Т. Т. Мартыненко Павел Зелепугин.

«С этих стен начался мой путь в Арктику, Антарктику, именно отсюда мы стартовали в походы, на соревнования. Знания и навыки, полученные в походах, в классической школе туризма и на соревнованиях, неоднократно пригодились мне в полярных экспедициях и спасали жизнь не только мне», - сообщил полярник Александр Краснов.

Тем, кто пришел на мероприятие, предложили попробовать свои силы, узнать, так ли просто пройти полосу препятствий, быть на высоте.

Более 1 200 ребят занимается в туристстко-спортивном центре по разным направлениям - и водный, и велотуризм. Игорь Яшин с гордостью себя называет пешеходником.

«Я получил значок «Турист России», когда ходил летом в категорийный поход. Мы прошли более 100 километров за 7 дней», - рассказал воспитанник клуба «Сборная академия приключений» Игорь Яшин.

А еще ребята с педагогами покорили карельскую реку, совершили экспедицию в Приэльбрусье и довольно много путешествовали по области.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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