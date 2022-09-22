Регбисты «Локомотива» готовятся к решающим поединкам

22.09.2022 | 19:26

Пензенский «Локомотив» усиленно готовится к заключительной домашней серии, где проведет два матча чемпионата России по регби-15. Соперниками станут столичное «Динамо» и монинский клуб «ВВА-Подмосковье» - достойные, но занимающие в турнирной таблице позицию намного ниже пензенской дружины.

«Основные соперники прошли - это команды «Красный Яр» и «Енисей», которые дали возможность нам закрепиться на первом месте в группе и вообще в турнирной таблице. До окончания круга у нас остались две игры, которые нужно выиграть, чтобы войти во второй круг с теми же амбициями, которые мы показали в первом», - подчеркнул главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

Основная задача - не только продолжить победную серию, но и заработать бонусные очки, которые помогут усилить позиции в зоне плей-офф. Поэтому работа ведется интенсивная, ведь все понимают важность предстоящих поединков.

«Мы очень рады этим домашним матчам, настроение максимально боевое, потому что осталось не так много матчей до завершения сезона и хотелось бы закончить на мажорной ноте», - отметил игрок РК «Локомотив-Пенза» Богдан Киреев.

24 сентября «Локомотив» сыграет с динамовцами, и болельщикам надо обратить внимание, что начальный удар будет произведен в 13:30. Через неделю, 1 октября, в Пензу приедут монинские «военлеты».

«Последние домашние игры в этой части чемпионата, поэтому приглашаем всех болельщиков. Надеемся, что перед окончанием тура всех порадуем. Ждем всех на трибунах стадиона «Первомайский», - рассказал генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

На этой неделе состоится еще одна игра - регбисты молодежного состава «Локомотива» в пятницу примут сверстников из «Красного Яра». Матч пройдет на стадионе «Сура», начало в 14:00.