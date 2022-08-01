Ведущие «Тин-клуба» сыграли в баскетбол с сестрами Фролкиными

01.08.2022 | 19:23

Последний день своего отпуска воспитанницы пензенской школы баскетбола, серебряные призеры Олимпийский игр сестры Фролкины провели на площадке. В спортивном центре «Юность» триумфаторы главных игр четырехлетия встретились с ведущими программы «Тин-клуб». Матч был товарищеским, в перерывах Ольга и Евгения отвечали на вопросы юных журналистов.

«Любовь к баскетболу нам привили наши первые тренеры. Когда мы попали к семье Бараненко, они постепенно нам через игры и через все прививали любовь. Когда пришло время переходить на следующий уровень, тогда за нас взялась Галина Александровна», - рассказала серебряный призер Олимпийских игр в баскетболе 3х3 Евгения Фролкина.

В родном городе двойняшки пробыли недолго, теперь возвращаются в стан курского «Динамо», одного из лучших баскетбольных клубов страны. В прошлом сезоне бело-голубые стали чемпионами России, а также завоевали кубок. Фролкины говорят, что постараются помочь команде повторить успех и в этом году.

«Есть такие моменты, которые игрок лучше чувствует на площадке или когда он хорошо знает соперника. Поэтому мы иногда подсказываем, помогаем, советуемся», - отметила серебряный призер Олимпийских игр в баскетболе 3х3 Ольга Фролкина.

В товарищеской встрече профессионалов и любителей победила дружба, после чего состоялась автограф-сессия.

На днях сестрам Фролкиным исполнилось 25 лет. Такой же юбилей осенью отметит и программа «Тин-клуб», готовится праздничный выпуск. А интервью с известными баскетболистками детский тележурнал покажет уже в выходные.