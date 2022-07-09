Пензенские гимнастки дали урок маленьким спортсменкам

09.07.2022 | 20:30

Сестры Дина и Арина Аверины провели в Пензе мастер-класс для юных гимнасток-«художниц». Такая форма взаимодействия начинающих и опытных спортсменов получила широкое распространение.

«Постараемся сделать небольшую разминку, подкачаться, поработаем с предметами, расскажем маленькие секреты, как и что правильно выполнять», - начала занятие серебряный призер Олимпийских игр в Токио Дина Аверина.

Чтобы попасть на урок, некоторым юным звездочкам пришлось преодолеть сотни километров. Дети приехали из Тамбова, Саратова. Но дорога - ничто рядом с возможностью пообщаться со спортсменками, завоевавшими награды самых престижных соревнований.

«Хотим похожими быть на своих кумиров. Надо очень стараться и заниматься каждый день», - рассказали гимнастки из Саратова Алена Воеводина и Дарья Николаева.

«Хотела побыть на мастер-классе и встретить их вживую», - добавила их землячка Виктория Белоножкина.

Близнецы похожи как две капли воды, но награды получили разные. В 2020-м Дина завоевала серебро на Олимпиаде в Токио, а когда-то сестры выступали в «Буртасах» - это помнит призер Игр четырехлетия в Атланте.

«Я их лично знала совсем маленькими, когда они приезжали сюда - на Приволжский федеральный округ. Им было лет по 10, и тогда еще никто не знал, что они будут такими великими спортсменами», - министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

По завершении мастер-класса дети получили автографы от сестер Авериных и сфотографировались на память с известными российскими гимнастками.