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Спорт

Знаменитые гимнастки дали урок маленьким пензячкам

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Сестры Дина и Арина Аверины провели в Пензе мастер-класс для юных гимнасток-«художниц». Такая форма взаимодействия начинающих и опытных спортсменов получила широкое распространение.

«Постараемся сделать небольшую разминку, подкачаться, поработаем с предметами, расскажем маленькие секреты, как и что правильно выполнять», - начала занятие серебряный призер Олимпийских игр в Токио Дина Аверина.

Чтобы попасть на урок, некоторым юным звездочкам пришлось преодолеть сотни километров. Дети приехали из Тамбова, Саратова. Но дорога - ничто рядом с возможностью пообщаться со спортсменками, завоевавшими награды самых престижных соревнований.

«Хотим похожими быть на своих кумиров. Надо очень стараться и заниматься каждый день», - рассказали гимнастки из Саратова Алена Воеводина и Дарья Николаева.

«Хотела побыть на мастер-классе и встретить их вживую», - добавила их землячка Виктория Белоножкина.

Близнецы похожи как две капли воды, но награды получили разные. В 2020-м Дина завоевала серебро на Олимпиаде в Токио, а когда-то сестры выступали в «Буртасах» - это помнит призер Игр четырехлетия в Атланте.

«Я их лично знала совсем маленькими, когда они приезжали сюда - на Приволжский федеральный округ. Им было лет по 10, и тогда еще никто не знал, что они будут такими великими спортсменами», - министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

По завершении мастер-класса дети получили автографы от сестер Авериных и сфотографировались на память с известными российскими гимнастками.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Есть ли хоть маленький шанс этим крохам, попасть на евро?Родители оказались заложниками ситуации,вбухивая кучу бабла в воздух.

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