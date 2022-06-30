«Дизель» пройдет медосмотр и сыграет в девяти матчах

30.06.2022 | 08:37

В пензенском хоккейном клубе «Дизель» поделились планами предсезонной подготовки спортсменов. Команда выйдет из отпуска в понедельник, 4 июля, и пройдет углубленный медосмотр.

«После этого стартуют недельные учебно-тренировочные сборы в Пензе. С 15 по 31 июля команда проведет сборы в белорусском городе Пинске, там же пройдет два товарищеских матча: 28 июля со жлобинским «Металлургом», соперник на 29 июля еще не определен», - уточнили в пресс-службе «Дизеля».

На последний месяц лета запланированы семь товарищеских матчей: четыре гостевых (6 августа в Тамбове, 15-го и 16-го в Нижнем Новгороде, 28-го в Саранске) и три домашних (9-го и 10-го против «Сокола», 25-го против «Металлурга»).

До 31 августа будут проходить тренировки. Дальнейший план составят в соответствии с календарем нового сезона «ВХЛ - Кубка Шелкового пути».

В настоящее время в клубе продолжается формирование состава. К команде присоединились Владимир Федосеев, Михаил Лисенков, Сергей Колесников. Еще несколько игроков заключили просмотровые контракты и пройдут с «Дизелем» предсезонную подготовку.