Регбисты «Локомотива» вошли в плей-офф российского чемпионата

18.04.2022 | 18:55

Регбисты «Локомотива» взяли реванш у столичной «Славы» за поражение в первом круге чемпионата России. Матч проходил в Саранске, на «Мордовия-Арене», и сопровождался проливным дождем. Так что поначалу команды действовали осторожно, предпочитая бить штрафные.

«Тащить мяч из своей зоны, когда идет дождик и поляна тяжелая, не было никакого смысла, поэтому мы решили играть по погоде. Мяч перенаправляли на поле соперника и заставляли его там ошибиться», - рассказал капитан РК «Локомотив-Пенза» Сергей Янюшкин.

В конце первого тайма соперники обменялись очень похожими попытками. В результате действий в моле сначала отличился хукер «Локомотива» Георгий Чкоидзе, а затем таким же способом занос сделали нападающие «Славы». В итоге к перерыву пензенцы вели в счете с отрывом в одно очко.

«Очень много ошибок, пять штрафных подряд - и команда «Слава» воспользовалась моментом. Ушли на перерыв при счете 11:10. В перерыве пообщались с ребятами, что нужно меньше нарушать, постараться играть на половине соперника. Это во втором тайме и попытались сделать, реализовали все моменты, которые были», - сообщил главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

Во втором тайме преимущество пензенцев было подавляющим. Славяне забили стандарт, но вскоре Андрей Карзанов вынудил ошибиться защитников гостей и заработал штрафную попытку - 18:13. А затем Реваз Бродзели протаранил оборону соперника и сделал передачу на Алексея Башева, который и установил финальный результат - 25:13.

«Увидел, как Реваз прорезал оборону и побежал ему в поддержку. Я рядом был», - отметил игрок РК «Локомотив-Пенза» Алексей Башев.

Победа позволила пензенскому «Локомотиву» подняться на четвертую строчку в турнирной таблице и войти в зону плей-офф российского чемпионата.