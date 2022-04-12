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Спорт

«Юность» взяла реванш у оренбургской «Надежды-2»

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Победитель полуфинальной серии чемпионата второго дивизиона российской Суперлиги определится в третьем, решающем матче. После проигрыша в Оренбурге у баскетболисток «Юности» не осталось права на ошибку - следующее поражение от дубля «Надежды» лишало команду шансов на продолжение борьбы за золото.

Поначалу игра была абсолютно равной - 20:20 после первой четверти. Но во втором отрезке пензячки совершили внушительный спурт и к большому перерыву заработали преимущество в 17 пунктов - 43:26.

К чести уралочек, они не выключились из борьбы и организовали настоящую погоню. Постепенно отставание сокращалось, но не в такой степени, чтобы пензячки заволновались.

В концовке матча оренбурженки еще немного сократили отставание, но времени на то, чтобы догнать «Юность», у них не было. 70:65 - победа оставила пензячек в игре.

Победитель третьего матча завоюет путевку в финал и там встретится с сильнейшей командой из пары, где сражаются ростовский «Пересвет-2» и дубль ногинского «Спартака».

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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