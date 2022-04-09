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Спорт

Пензенские шахматисты проходят отбор на чемпионат округа

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Поклонников шахмат объединил открытый чемпионат области среди мужчин и женщин. В двухдневных состязаниях захотели участвовать больше 50 человек.

«Проводятся по швейцарской системе: лучшие играют с лучшими, остальные играют между собой. Участники играют в дисциплине «быстрые шахматы» - 10 минут плюс добавление 5 секунд», - пояснила судья соревнований Светлана Лукьяненко.

Олег Кучурин десятки лет играет в шахматы, выступал на различных престижных турнирах. Опытный тренер в этом случае стал рядовым участником соревнований, который не боится соперников.

«Для меня самое главное - физическое состояние, концентрация внимания, потому что в моем возрасте уже тяжело. Все будет зависеть от самочувствия, как голова будет работать, а знаний достаточно. Подготовка - свежий воздух и хорошо выспаться, не работать в этот день», - рассказал игрок.

У Владимира Садовникова с опытом тоже все в порядке. Со школьных времен житель Каменки полюбил интеллектуальные игры.

«В нашем возрасте они умственные способности развивают, чтобы эти способности не уходили, психология нормально поддерживалась. И досуг хороший, шахматы вообще неисчерпаемы», - отметил участник пенсионер.

Соревнования отборочные. Победители отправятся на чемпионат Приволжского федерального округа по шахматам. А скоро пензенских любителей шахмат объединят еще одни крупные состязания: 16 и 17 апреля в областном центре пройдет мемориальный турнир памяти Григория Носко.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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