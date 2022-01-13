В Пензе школьные и дворовые команды сыграли в хоккей в валенках

13.01.2022 | 20:57

Школьные и дворовые команды сыграли в хоккей в валенках. Конечно, обувь у ребят была современная, да и вместо шайбы от ворот к воротам летал мяч.

«Завершаем декаду спорта и здоровья, которая шла в течение всех зимних каникул для детей. У нас было проведено около 50 мероприятий, около 10 000 школьников и взрослых принимали участие - и «Зимние забавы», и соревнования для школьников практически по всем видам спорта, и массовые мероприятия. Завершаем шуточным мероприятием практически», - рассказал председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

«Наша школа каждый год ходит на подобные соревнования. Большинству из нас нравится, это необычный опыт. Для меня как для человека, который не то чтобы очень хорошо катается на коньках, это тоже прекрасный опыт», - отметил участник турнира Алексей Аржанов.

Команда школы № 67 к турниру готовилась. У ребят и форма есть, да и тренировались старшеклассники перед состязаниями, но на льду, как звезды мирового хоккея.

«Я равняюсь на Уэйна Гретцки - это легенда. 99-й номер - мой любимый, сам под таким играл. Эта техника, сила удара, выносливость, это стимул», - констатировал участник турнира Владимир Моторин.

«Овечкин - хорошее количество зубов, хорошая техника. Зубы пока на месте, но стремлюсь», - пошутил участник турнира Евгений Ермаков.

Два периода длились по пять минут. Проигравшая команда покинула турнир с утешительными призами. Для победителей подготовили комплект наград. Первое место - у ребят из школы № 65, второе - у 14-й, замкнула тройку лидеров 76-я.