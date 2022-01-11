Пензенские пловцы встали на лыжи в ахунском лесу

11.01.2022 | 20:47

Гладь голубых дорожек родного бассейна сменилась заснеженной велолыжероллерной трассой в Ахунах. Здесь проходят тренировочные сборы воспитанников пензенской областной спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта.

«Они устают в бассейне - монотонно. А здесь мы делаем ту же работу, но только в лесу. Это очень благоприятно сказывается на организме спортсмена. Кардиореспираторную функцию поднимаем, потому что делаем аэробную работу, которая обязательно нужна. Расширяем кровяное русло, к своим фибриллам делаем потоки, чтобы мышца была не зажата, чтобы больше туда пошло кислорода, набираем митохондрии», - сообщила тренер СШОР водных видов спорта Галина Долгова.

Разумеется, силовых занятий в спортивном зале и наматывания кругов в бассейне ничто не отменяет, плюс лыжные пробежки, и так - в течение двух недель. Это приносит хороший тренировочный эффект.

«Лыжи очень помогают дыхание развивать, на свежем воздухе легко дышать», - отметил мастер спорта России по плаванию Арсений Смыков.

Впереди у пензенских пловцов - первенство России, оно состоится в апреле и станет отборочным перед европейскими стартами. В прошлом году Арсений в составе национальной сборной занял на юношеском чемпионате континента второе место в эстафете.