Пензенские каратисты завоевали награды на турнире в Казани

07.01.2022 | 20:13

Для того чтобы стать чемпионкой страны, Савиной Елизавете хватило полутора лет упорных тренировок. Заниматься кекусинкай девушка начала сравнительно недавно, за это время несколько раз выступала как на всероссийских соревнованиях, так и на окружных, однако подняться на высшую ступень пьедестала почета у спортсменки не получалось. Турнир, который прошел в Казани, доказал, что пензячка достойна называться лучшей.

«Да, было сложно, но я как-то в себе несильно сомневалась. В принципе, я была уверена в себе. Это моя самая большая награда», - отметила Елизавета.

Когда спортсменка выходит на татами, из хрупкой и нежной девушки она превращается в настоящего бойца, который готов на все ради победы.

«Сложный вид спорта, но для меня это интересно и познавательно. Мне нравится», - поделилась спортсменка.

Антону Щербакову не хватило совсем немного для того, чтобы завоевать золотую медаль. От первого места он остановился буквально в одном шаге. К финальному поединку молодой человек шел уверенно, однако в решающей схватке соперник оказался сильнее.

«Противник был больше меня и, видимо, опытнее», - предположил молодой человек.

Антон стал серебряным призером.

«Кандидата получить важно, потому что дальше идет мастер спорта. Хотелось бы получить», - поделился он.

Тренировки продолжаются даже в новогодние праздники, ведь впереди каратистов ждет насыщенный спортивный сезон.