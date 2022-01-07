Пензенские каратисты завоевали награды на турнире в Казани

Для того чтобы стать чемпионкой страны, Савиной Елизавете хватило полутора лет упорных тренировок. Заниматься кекусинкай девушка начала сравнительно недавно, за это время несколько раз выступала как на всероссийских соревнованиях, так и на окружных, однако подняться на высшую ступень пьедестала почета у спортсменки не получалось. Турнир, который прошел в Казани, доказал, что пензячка достойна называться лучшей.
«Да, было сложно, но я как-то в себе несильно сомневалась. В принципе, я была уверена в себе. Это моя самая большая награда», - отметила Елизавета.
Когда спортсменка выходит на татами, из хрупкой и нежной девушки она превращается в настоящего бойца, который готов на все ради победы.
«Сложный вид спорта, но для меня это интересно и познавательно. Мне нравится», - поделилась спортсменка.
Антону Щербакову не хватило совсем немного для того, чтобы завоевать золотую медаль. От первого места он остановился буквально в одном шаге. К финальному поединку молодой человек шел уверенно, однако в решающей схватке соперник оказался сильнее.
«Противник был больше меня и, видимо, опытнее», - предположил молодой человек.
Антон стал серебряным призером.
«Кандидата получить важно, потому что дальше идет мастер спорта. Хотелось бы получить», - поделился он.
Тренировки продолжаются даже в новогодние праздники, ведь впереди каратистов ждет насыщенный спортивный сезон.
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ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ
РОДИТЕЛИ, БУДЬТЕ АККУРАТНЕЙ НА ДОРОГАХ, БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ.ПОВЕРЬТЕ ЭТИ МЕДАЛЬКИ И ПОЯСА НЕ НЕСУТ РАДОСТЬ, КОГДА ВАШ РЕБЁНОК ЗАПЕЧЛЕН НА ГРАНИТНОЙ ПЛИТЕ.Я ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПОНЯЛ, КАКОЙ БЫЛ ДУРАК, НОСЯСЬ ПО России, ПО ДВОЕ СУТОК, БЕЗ СНА, ЧТОБЫ УСПЕТЬ НА ТУРНИРЫ, СО СВОИМИ ДЕТЬМИ.СПАСИБО БОГУ, ЧТО УБЕРЕГ.