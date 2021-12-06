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Спорт

Пензенские каратистки попали в состав сборной России

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Пензенские спортсменки будут защищать честь страны на мировом уровне. Девушки попали в состав сборной России по итогам соревнований, которые прошли в Санкт-Петербурге. Турнир по всестилевому карате «Кубок Петра Великого» - престижные состязания. Валерия Пилипенко и Мария Костригина выступали в разных весовых категориях, обе стали серебряными призерами.

«Мой финал был с девочкой, с которой я уже ранее встречалась на прошлых соревнованиях, на чемпионате России. Я исправила прошлые ошибки, и в этот раз совсем чуть-чуть не хватило», - рассказала серебряный призер турнира по всестилевому карате «Кубок Петра Великого» Мария Костригина.

«Я встретилась с той же самой девочкой, мне тоже не хватило буквально чуть-чуть. Я проиграла лишь по наказаниям», - сообщила серебряный призер турнира по всестилевому карате «Кубок Петра Великого» Валерия Пилипенко.

Мария Костригина в этой возрастной категории на всероссийских соревнованиях выступала впервые и все же сумела завоевать серебро. А вот Валерия Пилипенко неоднократно одерживала победы на чемпионатах такого уровня, но в этот раз не хватило совсем немного.

«Травма не позволила ей выступить в полной мере. По-прежнему тревожит колено, которое травмировано было, из-за этого колена она не смогла выступить на первом чемпионате мира. Мы сейчас хотели, чтобы в 2022 году у нее была такая возможность - достойно выступить и доказать всем, что травма не помешает ей успешно выступать даже на международных соревнованиях», - отметил тренер СШОР «Витязь» Александр Бурментьев.

Девушки продолжают подготовку. Завершат сезон они на турнире в Уфе, который пройдет в конце декабря.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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