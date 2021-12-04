Спорт

Самбисты из Пензы стали призерами престижных соревнований

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Пензенские самбисты завоевали награды разного достоинства на престижных соревнованиях.

Алексей Мерзликин занял III место на кубке России среди мужчин в Нижегородской области.

«Эти соревнования идут как завершающие в году, все сильнейшие туда съезжаются. Победа дает право попасть в состав сборной команды страны и на участие в этапе уже Кубка мира. Я уже не в первый раз на этом турнире, в том году был вторым, в позапрошлом - третьим. Когда в самый первый год поехал, тоже третьим был», - отметил спортсмен.

Не хуже обстоят дела у юных борцов. Ребята вернулись из Москвы, где участвовали сразу в двух турнирах: в Кубке братьев Клецковых по самбо и открытом фестивале единоборств.

«Суходолов Иван завоевал бронзовую медаль, Баранов Артем - золотую, Запяткин Егор стал победителем в своей весовой категории. Матюшин Владислав стал серебряным призером, Щепетков Данил - тоже серебро, Небораев Амир занял III место», - сообщил тренер по самбо СШОР «Витязь» Дмитрий Зубков.

«Соревнования большие, даже из соседних стран приезжали. 420 человек, по-моему, было. Четыре поединка требовалось дать до III места, за само место я боролся с москвичом и выиграл», - рассказал призер Кубка братьев Клецковых по самбо Иван Суходолов.

В середине декабря пензенцы отправятся на окружные соревнования по самбо в Нижегородской области.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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