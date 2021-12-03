Спорт

В Кузнецке детей будут приглашать в отделение регби

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На базе одной из спортивных школ Кузнецка откроется отделение регби. Об этом сообщили в местной администрации после рабочей встречи, которая прошла в четверг, 2 декабря.

«Для Кузнецка это новый вид спорта. Помощь в его становлении окажут представители областной федерации регби и клуба «Локомотив-Пенза». В качестве тренера был представлен бывший игрок пензенского регбийного клуба», - уточнили представители мэрии.

Чтобы набрать детей в секцию, в городе проведут презентации и открытые уроки в школах.

«У нас уникальная история в Пензенской области в плане регби. Базовая команда очень сильная, один из лидеров российского регби. В будущем кузнецкие перспективные игроки могут стать членами пензенского клуба и продолжить спортивную карьеру, представляя область на высших уровнях», - указал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Для дальнейшего развития регбийного отделения в городе надеются использовать грантовую поддержку.

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