«Дизель» сыграет в Перми с местным «Молотом»

Второй круг чемпионата ВХЛ пензенские хоккеисты начали с поражения. «Дизель» в Нефтекамске встретился с местным «Торосом» и уступил всухую.
Первая 20-минутка не принесла заброшенных шайб, однако во втором периоде хозяева площадки смогли отличиться дважды. Виталий Каменев распечатал ворота «Дизеля», а Михаил Козлов закрепил преимущество.
Попытки подопечных Алексея Медведева отыграться оказались тщетными. «Торос» так и остался неприступным, а в пустые ворота «Дизеля» на последней минуте встречи влетела еще одна шайба.
Итог - 3:0 в пользу «Тороса». «Дизель» переезжает в Пермь, где 2 декабря сыграет с местным «Молотом».
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