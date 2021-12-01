«Дизель» сыграет в Перми с местным «Молотом»

01.12.2021 | 20:17

Второй круг чемпионата ВХЛ пензенские хоккеисты начали с поражения. «Дизель» в Нефтекамске встретился с местным «Торосом» и уступил всухую.

Первая 20-минутка не принесла заброшенных шайб, однако во втором периоде хозяева площадки смогли отличиться дважды. Виталий Каменев распечатал ворота «Дизеля», а Михаил Козлов закрепил преимущество.

Попытки подопечных Алексея Медведева отыграться оказались тщетными. «Торос» так и остался неприступным, а в пустые ворота «Дизеля» на последней минуте встречи влетела еще одна шайба.

Итог - 3:0 в пользу «Тороса». «Дизель» переезжает в Пермь, где 2 декабря сыграет с местным «Молотом».