Спорт

«Дизель» сыграет в Перми с местным «Молотом»

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Второй круг чемпионата ВХЛ пензенские хоккеисты начали с поражения. «Дизель» в Нефтекамске встретился с местным «Торосом» и уступил всухую.

Первая 20-минутка не принесла заброшенных шайб, однако во втором периоде хозяева площадки смогли отличиться дважды. Виталий Каменев распечатал ворота «Дизеля», а Михаил Козлов закрепил преимущество.

Попытки подопечных Алексея Медведева отыграться оказались тщетными. «Торос» так и остался неприступным, а в пустые ворота «Дизеля» на последней минуте встречи влетела еще одна шайба.

Итог - 3:0 в пользу «Тороса». «Дизель» переезжает в Пермь, где 2 декабря сыграет с местным «Молотом».

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Рука и жопа их девиз

Гость||

Какое низкое коварство, полуживого забавлять.Зачем Вы издеваетесь над рукожопыми,рекламируя их унижения.

Гость||

Дизель в сухую не проиграет! Гол престижа будет забит!

Гость||

Забейте им по шайбе в лохмачку

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