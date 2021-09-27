Для пензенских студентов устроили спортивно-патриотическую игру

27.09.2021 | 18:51

Не только игра, но и педагогический метод, говорили о происходившем специалисты. На спортивно-патриотическом мероприятии ребята учились ценить каждого члена своего коллектива.

«Кто сильнее - они тащат тех, кто послабее. А есть этапы, связанные с историей региона, там уже выигрывают те, кто, может, слабее физически, но лучше подкован в истории. Есть этап, связанный с логикой, там то же самое - выигрывают ребята, которые более интеллектуально развиты», - сообщил зам. директора центра анализа профилактики информационных угроз в молодежной среде Юрий Афанасьев (г. Москва).

Но главная задача игры, организованной представителями московского центра на базе Пензенского колледжа транспортных технологий, - профилактика деструктивных проявлений в молодежной среде. В первую очередь это касается соцсетей.

«Зачастую то, что мы не видим, мы вынуждены для себя игнорировать, потому что это требует новых ресурсов, подходов, методов. Я надеюсь, что эти теоретические и практические механизмы, которые мы сегодня обсудим, посмотрим, дадут новый этап в развитии профилактической работы», - отметил директор Пензенского колледжа транспортных технологий Олег Куроедов.