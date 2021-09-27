Сетевое издание|18+|Понедельник|27 сен 2021|20:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |

Спорт

Для пензенских студентов устроили спортивно-патриотическую игру

Печать

Не только игра, но и педагогический метод, говорили о происходившем специалисты. На спортивно-патриотическом мероприятии ребята учились ценить каждого члена своего коллектива.

«Кто сильнее - они тащат тех, кто послабее. А есть этапы, связанные с историей региона, там уже выигрывают те, кто, может, слабее физически, но лучше подкован в истории. Есть этап, связанный с логикой, там то же самое - выигрывают ребята, которые более интеллектуально развиты», - сообщил зам. директора центра анализа профилактики информационных угроз в молодежной среде Юрий Афанасьев (г. Москва).

Но главная задача игры, организованной представителями московского центра на базе Пензенского колледжа транспортных технологий, - профилактика деструктивных проявлений в молодежной среде. В первую очередь это касается соцсетей.

«Зачастую то, что мы не видим, мы вынуждены для себя игнорировать, потому что это требует новых ресурсов, подходов, методов. Я надеюсь, что эти теоретические и практические механизмы, которые мы сегодня обсудим, посмотрим, дадут новый этап в развитии профилактической работы», - отметил директор Пензенского колледжа транспортных технологий Олег Куроедов.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0
0
 
Гость||

А почему эта новость в разделе "Происшествия"?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте