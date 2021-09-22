Спорт

Пензенский «Дизель» потерпел седьмое поражение кряду

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Хоккейный клуб «Дизель» потерпел седьмое поражение кряду, которое к тому же оказалось самым болезненным в сезоне. Начало поединка желто-синей дружины против «Горняка-УГМК» из Верхней Пышмы внушало оптимизм: уже на восьмой минуте Антон Ковалев вывел хозяев вперед.

Вскоре уральцы выровняли положение, и игра в течение двух периодов проходила без чьего-либо преимущества.

«Горняки» вышли в лидеры в начале третьего отрезка матча, забитая шайба стала роковой. Гости действовали на контратаках, пензенцы оказались к этому совершенно не готовы. Голы влетали в ворота Андрея Суханова один за другим, и завершением разгрома «Дизеля» стала издевательская шайба уральцев - шестая по счету.

1:6 - таков окончательный результат поединка, который сурская команда провела под руководством нового главного тренера Сергея Лопушанского.

Следующий матч чемпионата ВХЛ состоится также на льду «Дизель-Арены» в четверг, 23 сентября, против челябинского «Челмета».

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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Гость||

Проклятие белой верблюдицы...

Гость||

В области только липовым ГТО могут козырять

Гость||

Выводы значит не сделаны, пора робят в дворники оформлять, снег на носу.

Гость||

напишите пжл сразу когда Дизель продует все матчи

Гость||

На субботник их всех!

Гость||

А ведь на это" кряду " ,уходят деньги налогоплательщиков, кому этот дизель по барабану. А у ДЮСШ нет бюджета достойных спортсменов на соревнования отправлять. В Америке , вообще , минспорта нет,зато на олимпиадах первые места

Гость||

Весь мир нашу рашу обогнал. В Украине, так знамо оплеванной нашим руководством на федеральных каналах футбол на несколько порядков выше. Мальту еле обыграли звёзды российского футбола. Смех и слезы.

Гость||

В хоккей играют кто? У кого есть деньги. А должны у кого есть талант.

Гость||

Раскормили, вот результат, ноги заплетаются, ни скорости, ни финтов Овечкина, не видим рук Дацука. Одна посредственность, но денег дай и много.

Гость||

На МРОТ их, пусть узнают как живёт глубинный народ.

Имя: Гость
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