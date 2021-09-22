Пензенский «Дизель» потерпел седьмое поражение кряду

22.09.2021 | 18:33

Хоккейный клуб «Дизель» потерпел седьмое поражение кряду, которое к тому же оказалось самым болезненным в сезоне. Начало поединка желто-синей дружины против «Горняка-УГМК» из Верхней Пышмы внушало оптимизм: уже на восьмой минуте Антон Ковалев вывел хозяев вперед.

Вскоре уральцы выровняли положение, и игра в течение двух периодов проходила без чьего-либо преимущества.

«Горняки» вышли в лидеры в начале третьего отрезка матча, забитая шайба стала роковой. Гости действовали на контратаках, пензенцы оказались к этому совершенно не готовы. Голы влетали в ворота Андрея Суханова один за другим, и завершением разгрома «Дизеля» стала издевательская шайба уральцев - шестая по счету.

1:6 - таков окончательный результат поединка, который сурская команда провела под руководством нового главного тренера Сергея Лопушанского.

Следующий матч чемпионата ВХЛ состоится также на льду «Дизель-Арены» в четверг, 23 сентября, против челябинского «Челмета».