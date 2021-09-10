Спорт

Каменские регбистки готовятся к соревнованиям в Сочи

Печать

Каменские юные регбистки вновь усиленно готовятся к предстоящим турнирам. Концовку лета девушки провели ударно. После победы на домашних соревнованиях под названием «Сурские зори» команда отправилась в Калининград, где завоевала еще один главный приз - на этот раз на турнире «Балтийский шторм».

«Не так много в России девочек, поэтому у них конкуренция не такая сильная и не такая большая. Самое главное - научить их азам, и, применяя эти азы, они добавляют свои личные качества. Получается очень хороший результат», - отметил тренер команды «Локомотив-Каменка» Никита Сботов.

Но каменские девушки завоевали не только командную награду. Лучшим игроком была признана Олеся Тузова, занимающаяся регби не очень долго, но уже ставшая капитаном команды.

«Просто по телевизору увидела, как «Локомотив-Пенза» играл, и мне понравился этот вид спорта. Я написала, меня пригласили», - рассказала Олеся.

На регбийном поле вовсю кипит работа. Скоро предстоит выезд в Сочи, на серьезные турниры - Кубок Соколова и «Краса регби». Причем отправятся на юг не только девушки, но и юноши.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте