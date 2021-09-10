Каменские регбистки готовятся к соревнованиям в Сочи

10.09.2021 | 19:22

Каменские юные регбистки вновь усиленно готовятся к предстоящим турнирам. Концовку лета девушки провели ударно. После победы на домашних соревнованиях под названием «Сурские зори» команда отправилась в Калининград, где завоевала еще один главный приз - на этот раз на турнире «Балтийский шторм».

«Не так много в России девочек, поэтому у них конкуренция не такая сильная и не такая большая. Самое главное - научить их азам, и, применяя эти азы, они добавляют свои личные качества. Получается очень хороший результат», - отметил тренер команды «Локомотив-Каменка» Никита Сботов.

Но каменские девушки завоевали не только командную награду. Лучшим игроком была признана Олеся Тузова, занимающаяся регби не очень долго, но уже ставшая капитаном команды.

«Просто по телевизору увидела, как «Локомотив-Пенза» играл, и мне понравился этот вид спорта. Я написала, меня пригласили», - рассказала Олеся.

На регбийном поле вовсю кипит работа. Скоро предстоит выезд в Сочи, на серьезные турниры - Кубок Соколова и «Краса регби». Причем отправятся на юг не только девушки, но и юноши.