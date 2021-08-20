В Каменке стартовал турнир по регби-7 среди девушек

20.08.2021 | 19:33

В Каменке стартовал межрегиональный турнир по регби-7 среди девушек «Сурские зори». В соревнованиях принимают участие 6 команд из Москвы, Московской и Пензенской областей, Республики Марий Эл, Дагестана. Возраст спортсменок 14-15 лет.

Одними из фаворитов специалисты считают представительниц местного «Локомотива». В первый день хозяйки турнира сыграли против сверстниц из команды «Триумф-Тех-Тушино» и одержали победу со счетом 39:7. Второй матч за день у девочек был с РК «Поволжье». Он завершился крупной победой красно-зеленых - 51:7.

«Здесь такой возраст, когда девочки кто-то сильнее, кто-то слабее. Сразу уровень развития виден. Мне понравилось, что есть определенные навыки индивидуальные, это здорово. Я думаю, если так продолжится, будет хорошее подспорье для сборной России», - отметил главный тренер женской сборной России по регби-7 Андрей Кузин.

Турнир, который проводится впервые, организован Федерацией регби России совместно с Национальным благотворительным фондом развития детского регби и администрацией Каменки при активной поддержке РК «Локомотив-Пенза».

«Мы сегодня присутствуем на историческом событии, что в таком небольшом городке проводим турнир для девочек. Это будущее нашего женского регби, это дорогого стоит», - рассказал директор Национального благотворительного фонда по развитию детского регби в России Владимир Устинов.