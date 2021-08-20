Сетевое издание|18+|Суббота|21 авг 2021|16:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+32oC
+32oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

Спорт

В Каменке стартовал турнир по регби-7 среди девушек

Печать

В Каменке стартовал межрегиональный турнир по регби-7 среди девушек «Сурские зори». В соревнованиях принимают участие 6 команд из Москвы, Московской и Пензенской областей, Республики Марий Эл, Дагестана. Возраст спортсменок 14-15 лет.

Одними из фаворитов специалисты считают представительниц местного «Локомотива». В первый день хозяйки турнира сыграли против сверстниц из команды «Триумф-Тех-Тушино» и одержали победу со счетом 39:7. Второй матч за день у девочек был с РК «Поволжье». Он завершился крупной победой красно-зеленых - 51:7.

«Здесь такой возраст, когда девочки кто-то сильнее, кто-то слабее. Сразу уровень развития виден. Мне понравилось, что есть определенные навыки индивидуальные, это здорово. Я думаю, если так продолжится, будет хорошее подспорье для сборной России», - отметил главный тренер женской сборной России по регби-7 Андрей Кузин.

Турнир, который проводится впервые, организован Федерацией регби России совместно с Национальным благотворительным фондом развития детского регби и администрацией Каменки при активной поддержке РК «Локомотив-Пенза».

«Мы сегодня присутствуем на историческом событии, что в таком небольшом городке проводим турнир для девочек. Это будущее нашего женского регби, это дорогого стоит», - рассказал директор Национального благотворительного фонда по развитию детского регби в России Владимир Устинов.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
0
 
Гость||

шикарный фон...

Гость||

Молодцы девчонки

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте