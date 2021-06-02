Спорт

Состав «Дизеля» пополнили два иногородних хоккеиста

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«Дизель» начал заключать контракты с иногородними хоккеистами. О пополнении в составе пензенского клуба стало известно во вторник, 1 июня.

Первым новичком в этом межсезонье стал 25-летний Владислав Воропаев - воспитанник нижнетагильской школы хоккея.

«Взрослую карьеру начинал в местном «Спутнике», после чего играл в ХК «Липецк», учалинском «Горняке», ханты-мансийской «Югре», новокузнецком «Металлурге». Последний сезон выступал за пермский «Молот-Прикамье», - пояснили в пресс-службе «Дизеля».

Также контракт подписали с 26-летним нападающим Андреем Мниховичем. В сезоне-2016/2017 он уже играл за «Дизель».

Мнихович - выходец из липецкой школы хоккея. Кроме «Дизеля» играл в альметьевском «Нефтянике», казанском «Барсе», ижевской «Ижстали», красноярском «Соколе», самарском ЦСК ВВС, тюменском «Рубине», курганском «Зауралье» и ханты-мансийской «Югре».

Источник — фото hcdizel.ru
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Гость||

Те кому зарплата не нужна все в дизель едут

Гость||

Дизель только Кобельскому нужен?

Гость||

Тут депутаты забили не только на хоккей ну и на буртас.. Хотя средняя зарплата депутата 350-460 т. Р в месяц.. Молодцы. Утопите буртасов до конца

Гость||

Владислав без фамилии???

Гость||

Гость писал(a):

Владислав без фамилии???
Без имени, а это фамилия)).

Гость||

Разогнать и забыть это позорище.

Если кучке голопузов нужны кумиры - пусть сами их и содержат!

Гость||

Гость писал(a):

Разогнать и забыть это позорище.
Кто сейчас капитан сборной России по хоккею?

Гость||

Гость писал(a):

Кто сейчас капитан сборной России по хоккею?
После матча 1/4 финала с Канадой надо отвечать на такой вопрос.

Гость||

Гость писал(a):

После матча 1/4 финала с Канадой надо отвечать на такой вопрос.
То есть его на заклание для этого матча назначили? Не своей спортивной карьерой он это заслужил? Дизелист был всегда кузницей кадров. Давайте все спортивные клубы разгоним, оставим только с чемпионами парочку.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Дизель» начал заключать контракты
Так у дизеля долги перед игроками, на каком основании они новые контракты заключают?

Гость||

Зачем всех разгонять?

У кого есть спонсоры и кто сами умеют зарабатывать деньги - оставить.

А криворуких бюджетных дармоедов - разогнать!

Имя: Гость
Комментарий:

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