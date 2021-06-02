Состав «Дизеля» пополнили два иногородних хоккеиста

02.06.2021 | 08:24

«Дизель» начал заключать контракты с иногородними хоккеистами. О пополнении в составе пензенского клуба стало известно во вторник, 1 июня.

Первым новичком в этом межсезонье стал 25-летний Владислав Воропаев - воспитанник нижнетагильской школы хоккея.

«Взрослую карьеру начинал в местном «Спутнике», после чего играл в ХК «Липецк», учалинском «Горняке», ханты-мансийской «Югре», новокузнецком «Металлурге». Последний сезон выступал за пермский «Молот-Прикамье», - пояснили в пресс-службе «Дизеля».

Также контракт подписали с 26-летним нападающим Андреем Мниховичем. В сезоне-2016/2017 он уже играл за «Дизель».

Мнихович - выходец из липецкой школы хоккея. Кроме «Дизеля» играл в альметьевском «Нефтянике», казанском «Барсе», ижевской «Ижстали», красноярском «Соколе», самарском ЦСК ВВС, тюменском «Рубине», курганском «Зауралье» и ханты-мансийской «Югре».